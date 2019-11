Lokale Kultur : Langenfelder Künstlerin stellt in Hilden aus

Langenfeld/Hilden Die Vernissage ist am Samstag, 16. November, 15 Uhr.

Die Langenfelder Künstlerin Corinna Watterlohn stellt bis Sonntag, 24. November, im H 6 - Haus Hildener Künstler, Hofstraße 6 in Hilden, aus. Die Vernissage ist am Samstag, 16. November, 15 Uhr. Eine Einführung ins Werk gibt die Kunsthistorikerin Inge Schaefer. Gezeigt wird „Inspirative Malerei“ unter dem Titel „worth it“. Geöffnet ist die Schau samstags, 14 bis 18 Uhr, sonntags 12 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag, 17 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung zeigt Watterlohns Bandbreite figurativer Malerei, von kleinen Aquarellen bis hin zu großformatigen Ölgemälden. Thematisch beschäftigt sich die Malerin nach eigenen Worten mit den „Werten des Lebens“, mit wesentlichen Dingen, die ihr wichtig sind: Achtsamkeit, Mitmenschlichkeit, Authentizität. Corinna Watterlohn fand nach 16 Jahren Selbständigkeit als Bauingenieurin zu professioneller Malerei. So absolvierte sie unter anderem ein Studium an der Freien Kunstschule Köln.