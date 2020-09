Ausstellung : Künstlerin feiert die Leichtigkeit

Langenfeld Langenfeld Wer coronabedingt oder einfach aus Vorsicht auf einen Urlaub verzichtet hat, dem sei die Ausstellung „Uferzone“ der Düsseldorfer Malerin Heike Ludewig, die der Förderkreis in der Wasserburg Haus Graven initiiert hat, unbedingt empfohlen.

Typisch für Ludewigs Arbeiten, die teils nach Fotos von Urlaubsorten in Cornwall, an der französischen Kanalküste zwischen Nord Pas de Calais und der Bretagne oder der ligurischen Küste entstanden sind, ist das Bild San Fruttuoso. Menschen, die das Strandleben genießen, sind dort in den Fokus rückt, während von der berühmten Klosteranlage aus dem 8. Jahrhundert an der ligurischen