Künstlergemeinschaft Falter Ausstellung „Meine Welt“ in Langenfeld ist ein Geschenk an alle

Den „Angst Dämon“ hat Kirsten Bölke eindrucksvoll als gruselige Fratze in Szene gesetzt. „Wir leben in Zeiten des Umbruchs“, sagt die Künstlerin. „Die Entwicklung neuer Technik überrollt uns, neue Krankheiten und Naturkatastrophen entstehen in ungeahntem Ausmaß, in zahllosen Gebieten der Welt herrschen Unruhe, Gewalt und Krieg. Angst macht sich breit – in unserer Welt und damit auch in meiner Welt.“