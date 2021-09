Neue Schau im Stadtmuseum Langenfeld : Künstler schauen in die Schatten einer Zeit

Langenfeld Im Langenfelder Stadtmuseum ist Teil 2 der Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ zu sehen, erneut unterstützt vom Kunstsammler Frank Brabant.

„Es sind keine schönen Bilder“, sagt der Wiesbadener Kunstsammler Frank Brabant, der die 60 Bilder für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Unter dem treffenden Titel „Mit kritischem Blick – Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre – Verismus“ ist diese Ausstellung der zweite Teil, der erste Teil – die romantische Seite der 20er Jahre – wurde bereits gezeigt. „Diese Ausstellung liegt mir besonders am Herzen, weil sie die 20er Jahre kritisch beleuchtet“, sagt Brabant während der feierlichen Eröffnung am Freitagabend.

Dr. Hella-Sabrina Lange, Leiterin des Kunstmuseums, zeichnet ein lebendiges Bild der Vergangenheit. „Wenn man zurück schaut auf die 20er Jahre, so war es ein Leben nach der Kriegserfahrung. Das Leben ist Ausdruck purer Freude, aber auch ein Tanz auf dem Vulkan, der vermeintlich golden war.“ Die Zeit sei geprägt gewesen von den Schrecken des Weltkrieges, aber auch von wissenschaftlicher Forschung und technischem Fortschritt. Eine Zeit des Umbruchs, in der Jazz und Swing Einzug hielten und der Bauhaus-Stil mehr als nur die Architektur prägte. Die neue moderne Frau ist geschminkt und raucht, die Röcke und Frisuren werden kürzer. „Da wo die Sonne am hellsten scheint, sind die Schatten besonders dunkel“, sagt Lange. Die Künstler haben in diese Schatten geblickt. „Sie zeigen die Missstände der Gesellschaft auf und geben ihrem Unmut über die dekadente Oberschicht Ausdruck.“