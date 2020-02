S-Bahn : Kritik an langem S6-Ausfall wächst

Langenfeld 14 Monate ohne S-Bahn: Langenfelds Bürgermeister stachelt Amtskollegen an.

Bürgermeister Frank Schneider (CDU) will in seiner Kritik am angekündigten Ausfall der S-Bahnlinie S6 über 14 Monate und dem aus seiner Sicht für Langenfeld unzureichenden Ersatzbus-Angebot seine Amtskollegen aus Monheim und Düsseldorf auf seine Seite ziehen. Er habe bereits entsprechende Signale von Monheims Daniel Zimmermann (Peto) und auch aus dem Düsseldorfer Rathaus bekommen. Laut Schneider will die Deutsche Bahn wegen Schienenarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) statt der S6 ersatzweise Busse ab Köln-Mülheim bis Langenfeld fahren lassen; während der Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie später gar 14 Monate lang ab Juli 2022.

Nach Angaben eines Bahnsprechers muss für den RRX unter anderem der Streckenabschnitt in Langenfeld und Leverkusen vierspurig ausgebaut sein. „Wir müssen nicht nur 5,5 Kilometer Gleis neu bauen, sondern auch die gesamte Infrastruktur anpassen.“ Hierzu gehörten 250 neue Oberleitungsmaste, zwölf Erweiterungen von Eisenbahnbrücken, 27 neue Weichen, 83 Kilometer neue Kabel und mehr als 90 neue Signale. Die für sichere Bauarbeiten benötigte Sperrzeit der anliegenden S-Bahn-Gleise aufzuteilen, hätte laut Bahn dazu geführt, dass die S6 über sechs oder sieben Jahre in jeden Ferien nicht hätte fahren können. Langenfelder Pendler wären „bei kürzeren Sperrungen in Summe deutlich mehr von Einschränkungen betroffen“, merkte der Bahnsprecher an. Durch die vorgesehene Sperrung über 14 Monate ab Juli 2022 zwischen Leverkusen-Chempark und Langenfeld könne zudem die Baustrecke verkürzt werden. „Bis 2022 muss die S-Bahn bis Köln-Mülheim gesperrt werden, da ein Wenden in Köln-Stammheim und Leverkusen Chempark nicht möglich ist.“