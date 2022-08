Krisenstab gegen die Energiekrise : So will die Stadt Energie sparen

Marion Prell, Christian Benzrath und Wolfram Polheim (v. li.) gehören zum Krisenstab. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ein Planungsstab mit der Ersten Beigeordneten Marion Prell an der Spitze hat Szenarien entwickelt und will Bürger regelmäßig informieren, wie sie auf möglichen Gasmangel oder in der Folge Stromausfälle reagieren können. Der Stab hat sich in der Ratssitzung vorgestellt.