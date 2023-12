Langenfelder Kirchen Krippe an St. Paulus: Wo ist das Jesuskind?

Die Krippe in der Kirche St. Paulus sieht so gar nicht nach der bekannten Szenerie aus: Maria und Joseph und das Jesuskind im Stall mit einem Stern darüber! Im Moment wird das Bild von einem einsamen Mann mit Bart am Fluss beherrscht, neben dem ein weiterer Mann kniet. Eine paar Palmen, ein paar Steine eine bisschen Baumrinde sowie am Rande zwei Figuren. „Das sind die Statisten, die Johannes dem Täufer zusehen“, erklärt die Küsterin Birgit Trierscheidt, die für den Aufbau verantwortlich ist. Von der Heiligen Familie (noch) keine Spur.