aktion „Riegel vor“ in Langenfeld Kriminalpräventiver Rat informiert in der Stadtgalerie

„Die eigene Wohnung oder das Haus mit vernünftigen Riegeln und geeigneten Fensterschlössern zu schützen, ist der erste und ein wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit“, erklärt der Koordinator des Kriminalpräventiven Rates Langenfeld, Christian Benzrath. „Die daraus resultierenden Verzögerungen beim Einbruchsversuch erhöhen Entdeckungsrisiko für die Diebe.“ Dies bestätigt auch ein Blick in die Kriminalstatistik – der Anteil der Versuchstaten, also der abgebrochenen Einbrüche, ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gewachsen, in den Jahren 2021 und 2022 wurde sogar bei über der Hälfte der erfassten Taten der Einbruch vorzeitig abgebrochen. Auch dieses Mal beteiligen sich die Langenfelder Mitglieder des Netzwerks „Zuhause sicher“, einem Zusammenschluss der von den Landeskriminalämtern anerkannten Handwerksfirmen für Sicherungseinrichtungen, an dem Stand in der Stadtgalerie. Sie stellen bei Interesse verschiedene technische Lösungen vor.