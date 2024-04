Langenfeld Kriminalität „Bei Jugendlichen sinkt Hemmschwelle“

Am 13. August 2023 wurde im Vorgarten eines Hauses an der Poststraße ein nur wenige Stunden alter Säugling gefunden. Seine erst 16-jährige Mutter hatte ihn dort ausgesetzt. Gegen die Jugendliche, die kurz darauf in die Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde, wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Als „Straftat gegen das Leben“ ging der Fall in die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 ein.