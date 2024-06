Langenfeld Neues Förderprogramm für Stecker-PV-Anlagen

Unter Stecker-Photovoltaik-Anlagen versteht man ein oder mehrere Solarmodule, die am Balkongeländer, an der Hausfassade, auf einem Flachdach oder im Garten installiert werden können. Über einen Wechselrichter sind sie auf maximal 800 Watt Leistung begrenzt. Nachdem die Bundesregierung die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Stecker-PV-Anlagen geändert hat, entfällt künftig die Anmeldepflicht bei dem lokalen Netzbetreiber. Die Geräte können direkt in Betrieb genommen werden. Die Fördersummen sind gestaffelt: Anlagen mit einer Leistung von 250 bis 435 Watt können mit bis zu 200 Euro gefördert werden. Bei einer Anlagenleistung von 435 bis 800 Watt können Bürgerinnen und Bürger bis zu 400 Euro Förderung erhalten.