Abgesagte Basare in Langenfeld : Kreativmarkt Berghausen fällt aus

Abgesagte Basare in Langenfeld

Der Basar in Berghausen fällt aus. Foto: Thomas Hesse

Langenfeld In Berghausen fällt der von den kfd-Frauen organisierte Basar aus.

(og) Der ursprünglich für Samstag, 27. November, geplante Kreativmarkt im Pfarrheim St. Paulus in Berghausen findet nicht – wie in der RP angekündigt – statt. Darauf weist Ursula Reif hin. Coronabedingt musste auch dieser Markt abgesagt werden. Die Pandemie mit stark steigenden Infektionszahlen hat in Langenfeld und Monheim viele Indoor-Basare ausgebremst.