Krankenhaus St. Martinus : Langenfelder Klinik hat neuen Verwaltungschef

Schon bis Ende 2015 leitete Dr. Jörg Kösters das Krankenhaus St. Martinus in Langenfeld-Richrath. Hier ein Archivbild von 2009. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Richrather Krankenhaus St. Martinus folgt Dr. Jörg Kösters auf Stephan Muhl.

(mei) Das Krankenhaus St. Martinus hat einen neuen Verwaltungschef. Der seit gut vier Jahren amtierende Direktor Stephan Muhl hat die Richrather Klinik verlassen. Er bleibt aber in Diensten des Krankenhausträgers GFO (Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH). Muhl ist nach Angaben der GFO nun als Regionaldirektor für deren Kliniken Rhein-Berg/Oberberg eingesetzt. Die Verantwortung im Langenfelder Krankenhaus St. Martinus übernimmt der GFO-Geschäftsführer Dr. Jörg Kösters, der dort bereits bis Ende 2015 Muhls Vorgänger als Verwaltungschef war und dann Regionaldirektor wurde. Kösters leitet nach GFO-Angaben die Verwaltung des Richrather Krankenhauses in Zusammenarbeit mit dem Referenten der Geschäftsführung, Maximilian Rossels, sowie dem stellvertretenden Verwaltungsdirektor Peter Diel.

Das an der Klosterstraße gelegene Krankenhaus St. Martinus hat knapp 200 Betten. Die GFO hat zuletzt viel eigenes Geld in den Standort Langenfeld investiert, betonte Muhl unlängst vor den Langenfelder Stadtpolitikern. „Und das war auch nötig!“ Viele der mit insgesamt rund elf Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten sind abgeschlossen – wie etwa die Sanierung und Erweiterung der Intensivstation. Wegen der Schließung des Monheimer Krankenhauses 2013 war der Bedarf an Intensivbetten gestiegen; statt zuvor sechs seien es nun acht – dazu allesamt mit modernster medizinischer Technik versehen.