Närrisch : Reusrather Bücherei wird jecker Secondhand-Laden

Langenfeld Die Katholische öffentliche Bücherei St. Barbara veranstaltet erstmals einen Kostümtrödel.

Karnevalsjecke opjepass! Die Katholische öffentliche Bücherei St. Barbara in Reusrath plant für diese Session erstmals einen Kostümtrödel. Ab sofort können Interessierte gebrauchte und nicht mehr benötigte Kostüme zu den Öffnungszeiten in Kommission in der Bücherei abgeben. In der Zeit vom 13. Januar bis zum 14. Februar können die Kostüme dann käuflich erworben werden. Das Team der Bücherei betreut den Verkauf. Zehn Prozent des Erlöses sollen der Bücherei für die Anschaffung neuer Medien zugute kommen.