Bildung : Langenfelder Kopernikus-Realschule präsentiert ihre Angebote

Langenfeld In dieser Woche sind Info-Abend und Tag der offenen Tür.

Die Kopernikus-Realschule lädt für den Mittwoch, 13. November, 19.30 Uhr, zu einem Info-Abend für Eltern von Grundschülern ein. In einem Vortrag stellt die Schule ihr breit gefächertes pädagogisches Konzept mit Musikschwerpunkt (Bläserklasse) vor. Am Tag der offenen Tür am Samstag, 16. November, 10 bis 13 Uhr, können Grundschüler und Eltern zusammen die Schule an der Immigrather Straße 61 aktiv erkunden. Kopernikus-Schüler führen durch das Gebäude zu etlichen Mitmachaktionen wie dem „Instrumente schnuppern“ der Bläserklasse. Wer möchte, kann außerdem zum Beispiel naturwissenschaftlich experimentieren, in der Sporthalle aktiv werden oder sich durch die Teilnahme an einem kurzen Französischkurs einen Crêpe erarbeiten. Das Angebot umfasst außerdem Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern. Medienscouts, Schulsanitäter, Streitschlichter und die Schulfirma „KOP-Shop“ informieren über ihr Tun. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Informationsräume zum pädagogischen Konzept der Schule. Selbstverständlich stehen die Lehrer der Schule an beiden Terminen zu persönlichen Gesprächen bereit.