Bildung : Realschüler fordern neue Sporthalle

Langenfeld An der Kopernikus-Schule ist fast jede zweite Sportstunde ausgelagert. Jetzt machen die Schüler Druck.

„Wir wollen kein Wandern mehr statt Sportunterricht!“ – so lautet der Slogan, unter dem die Schülervertretung der Langenfelder Kopernikus-Realschule Unterschriften sammelt. Der Appell richtet sich an die Stadtverwaltung: Die Schüler wünschen sich eine neue Sporthalle für ihre wachsende Schule. Übergeben werden soll die Petition am Donnerstag, 30. Januar, an Bürgermeister Frank Schneider.