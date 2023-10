Mögliche Übernahme von Klinik in Hilden Richrather Krankenhaus sieht sich gestärkt

Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider freut sich aus zwei Gründen über das mögliche Zusammengehen der beiden Kliniken St. Josefs (Hilden) und St. Martinus in Richrath. Zum einen könne dies zur Sicherung des Langenfelder Standorts beitragen – „wenn es denn so kommt“, schränkt Schneider ein. Und zum anderen habe man ja schon bei der Schließung des St.-Josef-Hospitals in Monheim gesehen, wie das Patientenaufkommen in Langenfeld gewachsen sei. Darauf verweist auch Langenfelds Erste Beigeordnete Marion Prell, die ebenfalls mit der Langenfelder Klinikleitung im Austausch ist. „Schon jetzt kommen mehr Menschen aus Hilden in die Langenfelder Ambulanz als noch vor einigen Monaten, obwohl das Hildener Krankenhaus noch gar nicht geschlossen ist“, berichtet sie.