Interview Konrad Beikircher „Rheinländer sind untereinander zu intolerant“

Konrad Beikircher widmet sich in seinem Programm „Das Rheinische Universum“ der rheinischen Mentalität und Kultur. Am Samstag, 17. Juni, wird der „Imi“, der vor etlichen Jahren aus Südtirol zuwanderte, im Langenfelder Schaustall zu Gast sein und tief in die rheinische Seele blicken. Mit dem Gespräch gibt der Kabarettist einen Vorgeschmack und verrät, warum er so gerne in Langenfeld zu Besuch ist.