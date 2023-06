Interview Konrad Beikircher „Rheinländer sind untereinander zu intolerant“

Beikircher Hatten wir nicht eine schöne Rollertour mit Publikum vom Schauplatz? Ich erinnere mich gerne an schöne Gespräche mit den Langenfelder Kulturmachern in der Garderobe, ich erinnere mich sehr gerne an tolle Auftritte sowohl in großem wie in kleinem Rahmen und ich habe immer die Energie bewundert, mit der in Langenfeld Kultur organisiert und betrieben wird.