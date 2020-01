Umbau beginnt bald : Platz neben dem Rathaus wird schöner

So soll das Areal bald aussehen. Für Kinder gibt es einen Wassertisch und (nicht im Bild) in Richtung Theodor-Heuss-Straße einen Spielplatz. Foto: Förder Landschaftsarchitekten GmbH

Langenfeld Gleich nach Karneval entsteht in der City erneut eine Großbaustelle. Der Konrad-Adenauer-Platz wird für rund 2,2 Millionen Euro umgestaltet.

Dabei wird nach Angaben von Planungsamtsleiter Stephan Anhalt der Edelstahlbrunnen mit den vier Posthörnern abgebaut. „Er soll später auf dem Berliner Platz einen neuen Standort bekommen und wird erst einmal eingelagert.“ Der 1985 vom damaligen Stadtbaurat Heinz-Gerd Karhausen errichtete Edelstahl-Brunnen war wegen ständiger mutwilliger Verstopfungen vor Jahrzehnten abgestellt worden. Am Berliner Platz wird laut Anhalt zurzeit geprüft, wie die für den Anschluss notwendigen Wasserleitungen verlaufen. Das 1964 von Bildhauer Herbert Holewa errichtete Kunstwerk „Denkmal für Berlin“ mit den Konturen eines Bären werde am Berliner Platz dann womöglich ein Stück versetzt.

In Förders Entwurf gingen etliche Wünsche und Anregungen ein, die Bürger und ansässige Geschäftsleuten bei zwei Treffen Ende 2017 geäußert hatten: Weg mit den Barrieren, stattdessen ein einladender Platz mit mehr Grün, Sitzmöglichkeiten, Wasser, Spielgeräten und wirkungsvoller Beleuchtung. Hierauf pochten auch die Ratspolitiker mit diversen Beschlüssen. Unter anderem soll ein interaktives Spielgerät integriert werden; das zweite dieser Art in Langenfeld nach der kürzlich im Freizeitpark installierten computergesteuerten Torwand. Politiker aller Parteien waren sehr angetan von solch neuartigen Spielgeräten, die Kinder nicht nur bespaßen, sondern auch Reaktion und Denkvermögen fördern. Wie die Skizze zeigt, sind auf dem 7000 Quadratmeter umfassenden Areal viele Bäume, Hecken sowie Beete mit Stauden und Gräsern vorgesehen. Grün statt Beton – so lautet die Devise für den Umbau zwischen Kurt-Schumacher-Straße und dem Zugang zum Rathaus sowie für das neue Entree zur Theodor-Heuss-Straße. Das zerstückelte Areal soll nach dem Entwurf der Landschaftsarchitekten ein „Platz mit klaren Strukturen“ werden. Zu den vorhandenen Platanen sollen zusätzliche und als Unterwuchs kleine Hecken gepflanzt werden. Der Platz wird laut Förder barrierefrei. Bestehende Höhenunterschiede fallen weg. Der grau-schwarz-nuancierte Plattenbelag orientiere sich an der Solinger Straße. Unter den Bäumen entstehe eine „wassergebundene Wegedecke“. Ein Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte bestehe aus Rippen- und Noppenplatten. Radfahren wird auch nach dem Umbau erlaubt sein.