Langenfeld Konrad-Adenauer-Gymnasium „Lehrer-Schüler-Beziehung ist der Schlüssel für den Erfolg“

Sitznischen, die den Schülern als Rückzugsraum dienen, sollen in den Lagerräumen mitten im Flur eingebaut werden. Die zu den Klassenzimmern hin verstärkten Flurwände werden nach einem noch näher zu bestimmenden Farbkonzept neu gestaltet. Die Böden erhalten einen neuen elastischen Bodenbelag in Holzplankenoptik. Da hat der neue Verwaltungstrakt des Konrad-Adenauer-Gymnasiums architektonische Maßstäbe gesetzt. Doch die für diesen Sommer geplanten Umbauarbeiten im B-Gebäude spiegeln auch die Auffassung von Jürgen Tasch wider, dass Schule ein Wohlfühlort sein sollte. Das schlägt sich natürlich auch in seinem pädagogischen Ansatz eines möglichst angstfreien Lernens nieder.