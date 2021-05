Kostenpflichtiger Inhalt: Pilotprojekt in Langenfeld : Gymnasium will seine Schüler impfen - Eltern laufen Sturm

Im Sekretariat des Konrad-Adenauer-Gymnasiums liefen gestern viele kritische und auch Droh-Mails ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Damit der Unterricht nach den Sommerferien endlich wieder in Präsenz anlaufen kann, will das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld seine Schüler gegen Corona impfen – auf freiwilliger Basis. Das ruft kritische Eltern und Impfgegner aus ganz Deutschland auf den Plan.