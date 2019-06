Langenfeld : Gymnasium bekommt in Anbau mehr Platz

LANGENFELD Architektin Sabine Leuchs vom städtischen Gebäudemanagement stellte im Schulausschuss den Entwurf für einen gut zwei Millionen Euro teuren Neubau auf dem Gelände des Konrad-Adenauer-Gymnasiums vor.

Schulleiter Dr. Stephan Wippermann-Janda kann den ersten Spatenstich kaum erwarten, aber er muss sich noch etwas gedulden. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 ist auf dem Gelände des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) Baustart für einen neuen Verwaltungstrakt. „Er wird an das heutige so genannte A-Gebäude angefügt“, berichtete Architektin Sabine Leuchs vom städtischen Gebäudemanagement den Stadtpolitikern im Schulausschuss. Dadurch würden die neuen Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräume mit dem bestehenden Verwaltungstrakt räumlich zusammengeführt. Ende 2021 soll der Anbau Leuch zufolge fertig sein, gut zwei Millionen Euro Kosten seien veranschlagt.

Bisher beherbergen beide KAG-Gebäude A und B eigene Verwaltungsräume; sowohl das ursprüngliche Schulgebäude als auch das ehemalige Volkshochschulgebäude, in dem heute die Mensa ist. Im Gebäude B wird die Oberstufe unterrichtet, dort befinden sich auch Beratungsräume für die Studien- und Berufswahl. Seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren beklagt Rektor Wippermann-Janda die räumliche Trennung der KAG-Verwaltung. „Das Kollegium ist auseinandergerissen, darunter leidet der Informationsaustausch, überhaupt ist die Kommunikation beeinträchtigt, die Wege sind lang.“ Und da sich die Schule gewandelt habe, brauche man mehr Beratungsräume. Den in der Ausschusssitzung vorgestellten Entwurf lobte der Schulleiter. „Die Planung ist sehr gelungen und weitsichtig, zudem wurden wir mit unseren Vorstellungen gut einbezogen.“

Was Eingeschossiger Verwaltungsanbau mit 695 Quadratmetern Bruttogeschossfläche an das bestehende A-Gebäude (730 m 2 ). Kosten für Neubau und Anschluss ans A-Gebäude 2,1 Millionen Euro

Wie Architektin Leuchs erläuterte, wird der Neubau die Verwaltungsfläche mehr als verdoppeln (siehe Infobox) und dort errichtet, wo sich heute das Karree mit drei Sitzstufen befindet. „Es wird als Treffpunkt von den Schülern gerne genutzt und soll später an anderer Stelle auf dem KAG-Gelände neu entstehen.“ Der vorerst eingeschossige Neubau bekomme einen eigenen Zugang, so dass man nicht erst das A-Gebäude durchqueren müsse. „Es werden am Übergang aber Wände entfernt, so dass sich eine gewisse Offenheit ergibt“, beschrieb Leuchs ihr Vorhaben. Eingeplant sei auch ein größerer Wartebereich etwa für erkrankte Schüler, die von ihren Eltern abgeholt werden müssen.