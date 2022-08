Digitale Bildung in Langenfeld : Kongress: Langenfeld macht digitale Schule

Langenfeld Die Stadt Langenfeld will ihre Schüler für eine digitale Zukunft fit machen und dazu nicht nur die Software liefern, sondern auch einen modernen Umgang damit.

(og) Langenfeld geht den nächsten Schritt auf dem Weg zur modernen, digitalen Bildung in allen Schulen der Stadt. Ziel ist es, gemeinsam mit Schulleitern, Lehrkräften, multifunktionalen Teams, Eltern, Politik und Verwaltung die Bildung der Zukunft konkret zu gestalten und zu einem Vorbild in der Region zu machen – ein Vorhaben, das in dieser Ganzheitlichkeit noch keine kreisangehörige Kommune in Deutschland in Angriff genommen hat, teilt Stadtsprecher Andreas Voss mit.

Axel Krommer zum Beispiel. Er gilt als einer der derzeit bekanntesten Vorreiter modernen Bildungsdenkens in Zeiten der Digitalität und Mitautor der Handreichung zum Digitalunterricht des Schulministeriums. In seinem Impulsvortrag will er mit anschaulichen, bisweilen provokativen, aber unterhaltsamen Beispielen aus dem Unterrichtsalltag den Finger in die Wunden legen und hinterfragt die klassischen Formen des Lehrens und Lernens. Außerdem wird Dr. Christian Büttner erwartet. Er ist unter anderem Vorsitzender des „Bündnis für Bildung“ in Berlin. Stefanie Maurer etwa ist Schulleiterin der Averbruchschule in Dinslaken und Moderatorin für Lernplattformen und Tablets. Frank Wagner sieht Spaß und Freude am Beruf als Grundlage, um der Vielzahl an Anforderungen und dem Veränderungsdruck, denen die Lehrkräfte etwa an Grundschulen ausgesetzt sind, zu begegnen.