Stadtmuseum Langenfeld : Kompaktkurs „Freie Malerei“ im Stadtmuseum

Die Langenfelder Künstlerin Corinna Watterlohn leitet einen Kunstworshop. Foto: RP/Viola Gräfenstein

Langenfeld Das Stadtmuseum bietet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Oktober, den Kompaktkurs „Freie Malerei“ mit der Künstlerin Corinna Watterlohn an. An beiden Tagen haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich intensiv mit der Malerei zu beschäftigen und ein einzelnes Projekt umzusetzen.

Von Laura Wagener