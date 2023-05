Promionente Stiriker in Langenfeld „Komödie ist Knochenarbeit“

Herbst Für mich ist ein ‚back to the roots‘. Meine ersten Schritte habe ich im Theater gemacht. Darunter auch eine Menge Kindertheater, zum Beispiel in Dinslaken an der Burghofbühne. Dialogischer kann ein Kontakt nicht sein, und ich zieh ihn zuweilen gern dem kalten Glas der Kameralinse vor.

Netenjakob Die direkte Rückmeldung vom Publikum ist die größte Freude, die man in diesem Beruf haben kann. Ich liebe den Moment, wenn einzelne Zuschauer vor Lachen hysterisch werden.