Langenfeld Wärmeplanung: Stadt wartet auf Förderbescheid

Nach einem Förderstopp Ende 2023 und der Wiederaufnahme der Förderung am 23. Januar sei ihr mitgeteilt worden, dass sich der Antrag der Stadt wieder in der Prüfung befinde und diese schnellstmöglich über die Entscheidung informiert werde. Wenn der Förderbescheid eingehe, könne direkt mit der Ausschreibung begonnen werden. Wenn diese erfolgreich verläuft, müsse mit einer Bearbeitungszeit von weiteren zwölf Monaten gerechnet werden, so die Verwaltung.