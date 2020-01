Kommentar : So machen Kunst und Geschichte Spaß

So machen Kunst und Geschichte Spaß

Langenfeld Kunstausstellungen können Spaß machen und Geschichtsschauen müssen nicht verstaubt sein. Das zeigt das Langenfelder Stadtmuseum mit dem Bemühen um Abwechslung und – mitunter witzigen – Überraschungsmomenten.

Titel wie „Von Klistieren und königlichen Birnen“ für die letztjährige Karikaturen-Ausstellung oder aktuell „Sex and Crime im Götterhimmel“ drücken spaßig Esprit aus. Es sind indes keine Mogelpackungen – die so betitelten Schauen an immer wieder frisch eingefärbten Wänden halten Schritt. Auch die chronologisch inszenierte geschichtliche Dauerausstellung, die mit moderner Technik und Ideen kein Vergleich zur vormals verstaubten Präsentation (mit ausgeklammerten NS-Jahren!) ist, lohnt den Besuch. Und das alles bei freiem Eintritt, wobei eine Spendenbox gerne ein paar Anerkennungseuros annimmt.