Kommentar Verein blendet Realitäten aus

Aus jeder Zeile des Berichts der Flüchtlingshilfe dringt Verzweiflung und Wut über die Umstände der Unterbringung. Dass dies in die Unterstellung mündet, dass es Stadt und den Behörden allgemein nur am Willen mangele, ist unfair. Vielmehr muss sich der Verein vorhalten lassen, dass er offenbar alle Nachrichten über die Lage am Wohnungsmarkt, die Pleiten großer Projektentwickler und Bauträger, einfach ausblendet.