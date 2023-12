Unfall in Langenfeld Kollision: Zwei Fahrer werden schwer verletzt

(og) Schwer verletzt worden sind bei einem Unfall in Langenfeld am Mittwochnachmittag zwei Männer – 20 und 35 Jahre alt. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige mit seinem Fiat 500 gegen 13.20 Uhr auf der Karl-Benz-Straße unterwegs und wollte nach links auf die Berghausener Straße in Richtung Langenfeld abbiegen, als es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi Q3 kam.