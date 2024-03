Ostern 2024 Eine königliche Liebschaft und die Folgen für Langenfeld

Um das Gelände am Katzberg rankt sich ein Rosamunde-Pilcher-würdiger Mythos. Zwischen Gewerbegiet und Golfplatz stand einst ein Schloss: Schloss Katzberg. Dort lebte die Geliebte des ersten belgischen Königs Leopold I: Arcadie, in der Literatur oft auch Arkadia genannt, mit ihren beiden Söhnen. Und das kam so.