Gericht : Wohnwagen gestohlen – Bande vor Gericht

LANGENFELD/KÖLN Eine Serie von Wohnwagendiebstählen beunruhigt seit etwa zwei Jahren Caravaneigentümer in der Region. Eine mutmaßliche Bande steht jetzt vor Gericht.

Allein in Langenfeld wurden nach Angaben eines Polizeisprechers seit 2017 mindestens elf Wohnwagen gestohlen. Einige dieser Fälle könnten jetzt geklärt werden: Vor dem Kölner Landgericht hat am Montag der Prozess gegen sechs mutmaßliche Caravan-Diebe begonnen. Die 18- bis 54-jährigen Männer sollen 2018 in Langenfeld, Köln, Bonn und anderen NRW-Städten erbeutete Anhänger an einen Hehler in Belgien verkauft haben. Angeklagt sind 37 Fälle, davon acht Versuche. Gesamtschaden: rund 775.000 Euro. Laut Anklage kundschafteten die Männer, die Angehörige einer Großfamilie aus dem Balkan sein sollen, zunächst die Tatorte aus. Nachts kehrten sie zurück, schraubten gestohlene Kennzeichen an die Wohnwagen und schoben sie zum Abtransport auf die Straße.