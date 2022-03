Langenfelder IT-Unternehmen kooperiert mit global agierender Unternehmensgruppe in Baden Württemberg : Können aus Langenfeld ist gefragt

Infotec AG Langenfeld kooperiert mit der Heller Group: Finn Lauritzen, Andre Hörmandinger und Max Feser (v.l.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Baden-Württemberger Unternehmen investiert im Rheinland und kooperiert mit der Infotec AG Langenfeld, die an der Berghausener Straße ihren Sitz hat.

Von Martin Mönikes

(mmo) Digitalisierung ist seit langem Teil unserer Arbeitswelt. Intelligent gesteuerte Prozesse sind weltweit die Basis für Produktion und Logistik. Bei der seit 1995 in Langenfeld ansässigen IGH Infotec AG arbeiten am 2018 bezogenen Standort Berghausener Straße inzwischen 60 Fachleute an der Weiterentwicklung von Software, meist auf Basis von SAP-Anwendungen.

„Mit zusätzlicher Software verbessern wir die Leistungsfähigkeit von produzierenden Maschinen“, erklärt Vorstandsmitglied und Diplom-Informatiker Andre Hörmandinger (55) für Laien verständlich den zentralen Geschäftsgegenstand. „Ziel ist es, Informationen aus dem Produktionsprozess unmittelbar weiter zu verarbeiten“. Sechs Vertriebler sind mit der Kundenbetreuung und der Akquise neuer Partner betraut.

Zu den Kunden gehören neben bekannten deutschen Firmen auch Unternehmen in der Schweiz und Österreich. Zu einem langjährigen Kunden, der Firma Heller in Nürtingen wird die Zusammenarbeit seit Monatsbeginn durch eine Beteiligung der Heller Gruppe an der Langenfelder Software-Schmiede intensiviert. „Heller ist seit fünf Jahren bereits Pilotanwender und Entwicklungspartner, die Lösungen der Infotec AG werden seit langem in der mechanischen Fertigung eingesetzt, mit der Kapitalbeteiligung wird die Kooperation intensiviert“, kommentieren die Nürtinger die Veränderung.

Hörmandinger beschreibt den wechselseitigen Nutzen sinngemäß so, dass die nunmehr quasi eigene „Digitalisierungs-Abteilung“ die Heller-Gruppe von Mitbewerbern positiv unterscheidet. „Für Gesamtprozesslösungen, die digitale Schnittstellen und Lösungen für prozessrelevante Serviceleistungen beinhalten ist die Infotec AG der ideale Partner“, sagt Reinhold Groß, Vorstandsvorsitzender der Heller Gruppe.