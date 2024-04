Ordnungsamt Langenfeld Knöllchen in der Cloud

Falschparken ist ganz schön teuer geworden. Ein Langenfelder (Name bekannt) weiß das, und achtet darauf, alles richtig zu machen, wenn er sein Auto irgendwo abstellt. Der Mann hat sich sogar eine elektronische Parkscheibe angeschafft, die gut sichtbar an der Windschutzscheibe klebt. „Ich muss nicht mehr wie früher daran denken, die Parkscheibe einzustellen. Das macht die automatisch, wenn ich irgendwo parke. Total praktisch.“ Dabei ist der Langenfelder als Besitzer eines E-Autos ohnehin fein raus: Er darf – zumindest in Langenfeld – auf öffentlichen Parkplätzen und an Ladestationen kostenfrei parken und muss nur darauf achten, die maximal erlaubte Parkdauer nicht zu überschreiten.