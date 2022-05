Malaktion in Langenfeld : Knirpse bemalen Stromkästen

Malaktion in Langenfeld

Die KInder bemalten mehrere Stromkästen und gestalten sie so freundlicher. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder Kindergroßtagespflege Fuchs und Hase hat mit befreundeten Gruppen die Stromkästen im Freizeitpark Langfort aufgehübscht.

(og) Andrea Krieger (Mitte) von der Fuchs und Hase Kindergroßtagespflege, Bianca Adler (l.) und viele Kinder haben in einer gemeinsamen Aktion mit den Tagesgruppen Mäusestube, Die Glühwürmchen und Piratenband die Stromkästen im Freizeitpark Langfort bemalt. Bereits im vergangenen Herbst hat Andrea Krieger die Idee bei der Stadt Langenfeld vorgestellt. Die Stromkästen in der Stadt sollten bunter und freundlicher werden. Sie ist dort auf offene Ohren gestoßen. Und die Kinder der miteinander befreundeten Tagespflegegruppen haben jetzt die vier Stromkästen im Freizeitpark mit großen Pinseln und vorsichtigem Eifer bunt bemalt. Die Großtagespflege Fuchs und Hase ist mit dem Gütesiegel „Bewegungsfördernde Kindertagespflege“ ausgezeichnet worden. Malen an der frischen Luft ist die kreative Bewegungsvariante. RP-foto: Ralph Matzerath