Förderverein LVR-Klinik Klinikkirche soll jetzt auch innen saniert werden

Die Position des stellvertretenden Vorsitzenden bleibt zunächst offen, da für den verstorbenen Dr. Matthias Leipert kein Ersatz gefunden werden konnte. Weitere Vorstandsmitglieder, Dr. Wolfgang Schwachula als Schatzmeister, und Arnd Wöhler als Schriftführer erklärten sich bereit, ihre Ämter weiter wahrzunehmen. Gleiches gilt für den bisherigen zweiten, stellvertretenden Vorsitzenden Holger Höhmann. Der Vorstand ist noch nicht komplett, aber arbeitsfähig. Der Förderverein will sich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland um die humanitäre Hilfe für die Klinik in Lviv, Ukrainie, bemühen. Seit Kriegsausbruch konnte ganz wesentlich aus Spenden der Mitarbeitenden des Landschaftsverbandes Rheinland, aber auch aus Spenden der Bevölkerung gesammelt werden. Außerdem wurden von staatlichen Stellen, wie der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und Engagement Global auf Betreiben der dafür verantwortlichen Mitarbeitenden des Landschaftsverbandes viel Geld gesammelt. Die Abwicklung der Spenden erfolgt über das Konto des Fördervereins. Bis heute hat der Landschaftsverband Rheinland mit Unterstützung des Fördervereins Hilfsgüter für etwa 750.000 Euro der notleidenden Klinik in Lviv zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten ein Krankenfahrzeug, ein Kleinbus und ein Pickup ebenso wie erhebliche Sachspenden von verschiedenen Herstellern von Kleidung. Diese Unterstützung sei deshalb so wichtig, weil die Patientinnen und Patienten in Lviv oftmals keine Kleidung besitzen.