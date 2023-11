St. Martinus übernimmt Hildener St. Josephs Klinikfusion ist beschlossen

Jetzt ist es beschlossen: Die GFO, Trägerin des St.-Martinus-Krankenhauses in Richrath, wird die St.-Josefs-Klinik in Hilden übernehmen und diese so vor der Schließung retten. Das teilt die GFO (Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe) jetzt mit. Bürgermeister Frank Schneider begrüßt die Fusion. Seit Bekanntwerden der drohenden Schließung des Hildener Krankenhauses vor gut einem Monat hat er die Gespräche begleitet und sich für eine Kooperation eingesetzt. Zum einen könne dies mittelfristig auch zur Sicherung des Langenfelder Standorts beitragen und zum anderen habe man ja schon bei der Schließung des St.-Josef-Hospitals in Monheim gesehen, wie das Patientenaufkommen in Langenfeld gewachsen sei. Die Kplus-Gruppe, die auch Trägerin des Monheimer Krankenhauses war und dieses aus wirtschaftlichen Gründen 2015 aufgab, ist inzwischen insolvent und muss drei weitere Kliniken, darunter das Hildener St. Josefs-Hospital, schließen.