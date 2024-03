Langenfeld Verdi: Kliniken müssen immer mehr Notfallpatienten behandeln

Langenfeld · Nach der Schließung der Sankt-Lukas-Klinik in Solingen und des St.-Josef-Krankenhauses in Haan ist die Zahl der Notfallpatienten in den verbliebenen Krankenhäusern im Kreis Mettmann, aber auch in den Nachbarstädten Wuppertal und Düsseldorf, signifikant angestiegen, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt.

Die Klinikschließungen in Haan und Solingen führen dazu, dass andere Kliniken im Kreis Mettmann vermehrt Notfallpatienten aufnehmen müssen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

„Deren Notaufnahmen waren schon vorher am Limit, aber jetzt droht die Überlastung“, befürchtet Nicole Korsten, Vorsitzende des Fachbereiches Gesundheit im Verdi-Bezirk Düssel-RheinWupper. „Der Rettungsdienst hat zunehmend Schwierigkeiten, eine Notaufnahme zu finden, die noch Patienten aufnehmen kann.“ Damit verlängerten sich auch die Fahrzeiten für die Rettungswagen und die Notfallpatienten. Bundsweit sei die Zahl der von Krankenhäusern behandelten Notfallpatienten um 28 Prozent gestiegen. „Das hat zu einem Personalmangel und zu einer Überlastung des vorhandenen Personals geführt“, beklagt Nicole Korsten. Eine zeitgerechte Risikoeinstufung der Patienten könne in den Notaufnahmen so kaum noch geleistet werden. Verdi fordere eine auskömmliche Finanzierung des Gesundheitssystems, damit eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden könne.

