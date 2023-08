LVR-Klinik Langenfeld Mitarbeiter nehmen an der „Mut-Tour“ teil

(og) Mitarbeiter der LVR-Klinik Langenfeld werden an der Mut-Tour teilnehmen. Die Tour wirbt für einen offeneren Umgang mit dem Thema Depression und wird vom Verein „Mut fördern“ organisiert. Sie startet am Sonntag, 3. September. Insgesamt werden 14 Mitarbeiter der Langenfelder Klinik dabei sein. Die Aktion richtet sich an selbst Betroffene, Angehörige und beruflich oder ehrenamtlich helfende Menschen, die sich aktiv für weniger Angst und Scham im Umgang mit Depressionen einsetzen. Menschen mit und ohne Depressionserfahrung fahren mit Fahrrädern oder wandern – zum Teil mit Pferdebegleitung – mehr als 3800 Kilometer durch ganz Deutschland und wollen so eine Öffentlichkeit schaffen dafür, dass es Menschen nicht angesehen werden kann, ob sie psychisch erkrankt sind. Durch die individuellen Geschichten der Teilnehmenden werden Betroffene und Angehörige ermutigt, psychische Erkrankungen anzunehmen und sich Hilfe zu suchen. Nicht-Betroffene werden ermutigt, offen mit Kollegen oder Angehörigen umzugehen und das Thema Depression anzusprechen. Es sei wichtig zu zeigen, dass es sowohl Wege aus der Erkrankung, als auch mit der Erkrankung gibt und dass es sich für alle lohnt, offen damit umzugehen. erläutert Lisa Rutkowski vom Landschaftsverband Rheinland.