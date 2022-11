Die Windräder in Langenfeld-Reusrath reichen für die Stromerzeugung nicht aus: Archivfoto: RALPH MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfeld ist auf dem Weg in die Klimaneutralität: Die ersten Schritte sind gemacht, doch bis zum Ziel müssen noch viele Entscheidungen gefällt werden.

Die Stadt soll bis 2035 klimaneutral sein. Dieses Ziel haben die Mitglieder Planungs-, Umwelt und Klimaausschusses einstimmig empfohlen. Hintergrund ist ein entsprechender Antrag der Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL). Sie beantragt, dass die Klimaneutralität der Stadt Langenfeld bis zum Jahr 2035 zum offiziellen Ziel von Rat und Verwaltung erklärt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen die BGL-Politiker die Bürgerschaft in diesen Prozess aktiv und intensiv mit einbeziehen.

Auf dem Weg in die Klimaneutralität wird die Verwaltung künftig einmal pro Jahr über die Zielerreichung und die Planung informieren.

Der Satz, zur „Umsetzung der Klimaneutralität stellen Politik und Verwaltung die erforderlichen Mittel zur Verfügung und setzen entsprechende Methoden und Maßnahmen um“, streichen die Politiker. CDU und FDP wehren sich gegen die Formulierung. „Dieser Satz ist ein Blankoscheck, der der Poltik jedwede Gestaltung nehmen kann“, warnt Max Decker (FDP). Die Formulierung könnte die Stadt sehr schnell uiun die Haushaltsssicherung treiben, was dem Klimaschutz dann völlig abträglich wäre. Der sachkundige Bürger erinnert daran, dass bereits langer Zeit jeder Beschluss auf die Klimarelenavanz überprüft werde.

Dieter Braschoss fragt, wie die Klimaneutralität erreicht werden könne und fragt in Richtung Verwaltung, ob die in der Lage sei, Vorschläge zu machen? Er möchte auch wissen, welche geplanten Maßnahmen dann in den kommenden Jahren nicht mehr finanzierbar seien und wegfallen. Georg Loer (CDU), Vorsitzender des Ausschusses, befürchtet, dass das Ziel „nicht zu schaffen sei.“