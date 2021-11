Karneval in Langanfeld : Kleiner Kreis begrüßt den Hoppeditz

Langenfeld Nach fast zweijährigem Tiefschlaf lassen die Langenfelder Spiess-Ratzen ihren Hoppeditz endlich wieder aus der Kiste. Luftballons begleiten den Schelm.

In kleiner Runde – etwa 150 Gäste – kamen die Jecken Langenfelds am Samstagabend in der Richrather Schützenhalle zusammen, um den Hoppeditz mit lauten Rufen aus seinem Tiefschlaf zu wecken und den Karneval einzuläuten. Karnevalistin Ellen Wrobel schlüpfte in das Schelmenkostüm, zeigte allerdings, dass die lange Zwangspause Spuren hinterlassen hat. Etwas holprig verlief die Rede der närrischen Symbolfigur, die Moderator Dirk Fischer immer wieder in die richtigen Bahnen führte. „Brauchen wir etwa Strom zur Wiederbelebung?“, scherzte Fischer, während die Männer der KG Spiess-Ratzen versuchten, den Sarg des Hoppeditz zu öffnen. Als der Deckel gelöst war, stiegen Luftballons in die Höhe. Vom Schelm keine Spur. Der trat einen Augenblick später aus einer Nebentür auf die Bühne. Für die Ansprache holte der Schelm die Lesebrille hervor. „Zwei Jahre im Dunkeln haben deinen Augen wohl nicht gutgetan“, äußerte Fischer. Was die Nummer mit den Luftballons sollte, wollte der Moderator wissen. „Mir war langweilig. Es war nichts los in eineinhalb Jahren, da habe ich Luftballons aufgeblasen.“ In der Ansprache der Symbolfigur, die als Dialog zwischen Wrobel und Fischer ablief, referierte der Hoppeditz über all das, was es von seiner Kiste aus erfahren hatte. „Die letzte Session hatten wir noch gut hinter uns gebracht und dann begann auch schon der Maskenball.“ Das ganze Jahr über seien die Menschen verkleidet (mit Mund-Nasenschutz) herumgelaufen. Auch für die Karnevalsgesellschaften und -vereine sei die Zeit nicht einfach gewesen. Zusammengefasst müssten sie alle sparen, vor allem die Spiess-Ratzen. Denn im kommenden Jahr feiert die Karnevalsgesellschaft ihr 70-jähriges Bestehen. Dafür braucht der Verein viel Geld.