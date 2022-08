Langenfeld : Kleine Künstler stellen im Awo-Haus aus

Langenfeld Die Kinder der Paulus-Grundschule haben die Eröffnung ihrer eigenen Kunstausstellung gefeiert. Titel ist: „Wir machen die Welt bunter“.

Eröffnet wurde die Vernissage von Bürgermeister Frank Schneider und dem Awo-Vorsitzenden Klaus Kaselofsky sowie vom Schulleiter der Paulus Grundschule Oliver Markmann. Ein paar Worte an die Kinder richtet auch Mariola Sikora, Leiterin der Offenen-Ganztags-Schule (OGS). Schneider bedankt sich bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) für ihre Arbeit mit den Kindern. „Vor allem in Zeiten von Corona fehlte ohne Kunst und Kultur viel in der unserer Stadt“, blickt er zurück. Um so mehr freue er sich nun, dass auch die Kleinsten wieder künstlerisch aktiv werden können. Auch Schulleiter Markmann richtet eine Lobrede an die Kinder. Besonderer Dank geht an die beiden Kursleiter, die das ganze Projekt erst möglich gemacht haben. „Es war eine Freude mit euch zu arbeiten“, richtet sich Strate an ihre Schüler.