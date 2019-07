Stadtgespräch : Klassentreffen alter Gutenberg-Schüler

Es wurde bis in den Morgen gequatscht, gelacht und getanzt.

Fast auf den Tag genau 35 Jahre nach Entlassung aus der Johann-Gutenberg-Realschule Langenfeld hat sich der Abschlussjahrgang 1984 im Carl-Becker-Saal getroffen. 52 von 106 Klassenkameraden und eine ehemalige Lehrerin nahmen teilweise lange Anfahrten in Kauf: aus Nordrhein Westfahlen, Hessen, der Eifel und der Schweiz. Einige hatten sich sehr lange nicht mehr gesehen, und so gab es sehr viel zu erzählen. Nach einem leckeren Essen konzentrierte sich die Gesellschaft auf die Bilder aus der Schulzeit, die an die Wand projiziert wurden. Ein DJ spielte Hits aus den 80ern. Es wurde viel erzählt, gelacht und getanzt, so dass vielen gar nicht auffiel, dass es schon wieder hell war, als sich der Saal leerte.