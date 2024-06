Langenfeld Wechsel bei der Kinderherzhilfe Langenfeld

(mmo) Seit 1987 engagiert sich die „Kinderherzhilfe Langenfeld“, ein gemeinnütziger Verein. Ursprünglich im Umfeld des Kinderherzzentrum St. Augustin tätig, erweiterten die Vereinsmitglieder 1997 ihre Unterstützung auf alle Kinderherzzentren und Kinderkliniken in NRW. In Deutschland werden jährlich mehr als 6500 Kinder mit einem Herzfehler geboren; das heißt, fast jedes 100. Neugeborene ist betroffen. Während die Hälfte dieser Kinder noch vor 65 Jahren im frühen Säuglings- oder Kleinkindalter verstorben sind, erreichen heutzutage mehr als 90 Prozent der Betroffenen das Erwachsenenalter. Seit 1999 unterhält die Kinderherzhilfe Langenfeld in der Hausinger Straße eine feste Beratungsstelle.