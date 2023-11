Ausschüsse in Langenfeld Sitzungsmarathon für Politik und Verwaltung

Wenn am Mittwoch, 8. November, 18 Uhr (Bürgersaal, Rathaus), der Jugendhilfeausschuss tagt, geht es in der Sitzung um „Jugendhilfe im Strafverfahren“. Auch die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Kita stehen erneut auf der Tagesordnung. Im Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, (Bürgersaal) geht es unter anderem um das Klimaschutzgesetz der Stadt Langenfeld. Die Kita-Neubauten etwa am Fahlerweg sind weiter in der Diskussion.