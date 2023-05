Langenfeld Kita-Kinder laufen um die Wette

Das Sportbüro hat schon in der Vergangenheit inklusive Sportgruppen bei Veranstaltungen eingebunden. So nahm auch die heilpädagogische/integrative Kindertageseinrichtung des Kreises Mettmann in diesem Jahr erneut am Minisportabzeichen teil. Bastian Köchling, ebenfalls vom Sportbüro Langenfeld, ist beeindruckt über die Willensstärke der Kinder mit und ohne Beeinträchtigung: „Das Motto ‚ZusammenInklusiv‘ möchten wir leben.“