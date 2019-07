Hurra : Kita-Kinder freuen sich über Medaillen

„Lott jonn“ heißt die Bewegungsinitiative des Kreises Mettmann. Bei den Jüngsten kommt das von ihr geförderte „Minisportabzeichen“ bestens an. Foto: RP/Stadt Langenfeld

Langenfeld Fast 300 kleine Langenfelder machen das Minisportabzeichen.

Auf die Plätze, fertig, los!“ ruft Lea, FSJlerin der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL), schlägt die Startklappe zusammen und die kleinen Sportler einer Kindertageseinrichtung sprinten los. 30 Meter laufen sie so schnell sie können. Im Ziel warten schon die Erzieherinnen, um die eifrigen Kinder in Empfang zu nehmen. „Ganz schnell laufen“ ist nur eine der sechs Disziplinen, die knapp 300 Kinder aus zehn Langenfelder Kindertageseinrichtungen am beim Kita-Minisportabzeichen im Jahnstadion absolvierten. Die von „Lott jonn“, der Bewegungsförderungsinitiative im Kreis Mettmann, und dem Kreissportbund Mettmann ins Leben gerufene Aktion wurde nun schon zum achten Mal vom städtischen Referat Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport zusammen mit dem Stadtsportverband Langenfeld und der SGL durchgeführt.