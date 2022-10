St. Martin in Langenfeld : Kita-Kinder basteln tierisch gute Laternen

Kinder basteln Laternen in der Kita St. Paulus in Langenfeld. Julia Balg (mitte) hilft ihnen dabei. In diesem Jahr stehen Tiere und ihre Lebensräume im Mittelpunkt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Tiere der Welt und ihre Lebensräume stehen in der Paulus-Kita im Mittelpunkt der Martinszeit. Sie sind Vorlage für die Laternenmotive.

Aussuchen, Schneiden und Kleben: Im Langenfelder Familienzentrum St. Paulus werden die ersten Laternen für den Martinszug am Montag, 14. November, gebastelt. Er beginnt um 17 Uhr und die Kinder ziehen vom Kindergarten über die Treibstraße zur Wiese des Pfarrheims.

Die Vorbereitungen haben Anfang der Woche angefangen, berichtet Julia Balg, stellvertretende Leitung der Kita. Die Kita betreut 104 Kinder und fünf Gruppen. In allen Gruppen werden derzeit Laternen gebastelt. Das aktuelle Thema sind die Tiere der Welt. So werden in der blauen Gruppe Laternen zum Thema „Afrika“ mit Krokodilen, Zebras, Elefanten und Nilpferden gebastelt. „Wir haben mit den Kindern eine kleine Konferenz organisiert und die Kinder durften dort entscheiden, welche Laternen sie zum Thema Afrika basteln möchten“, so Balg.

Die orange und grüne Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema „Wald“. Es entstehen Füchse- und Kastanienlaternen. Die rote Gruppe thematisiert den Zauberwald. Spinnen- und Hexenlaternen hängen bereits. In der gelben Gruppe fokussieren sich die Kinder auf die Tiere aus aller Welt. Dort erfreuen sie sich an Panda-, Koala- oder Eisbärlaternen. „Uns ist es wichtig, Tiere aus der ganzen Welt in allen Lebensformen den Kindern nahezubringen“, sagt Manuela Vollmer, Erzieherin der Kita. Bei der Vorbereitung habe die Kita keine Probleme gehabt, berichtet die stellvertretende Leiterin.

Aktuell lernen die Kleinen eifrig die klassischen Martinslieder wie „St. Martin“, „Durch die Straßen auf und nieder“ oder „Abends wenn es dunkel wird“. Das Fest hat einen großen Stellenwert bei den Erziehern: „Einander unterstützen und helfen fängt im Kleinen an. Hierzu bringen wir den Kindern den Aspekt des Teilens nahe, wie es der Heilige Martin uns vorgemacht hat und schließlich zum Heiligen Bischof St. Martin geweiht wurde. Dies feiern wir bis heute als Brauchtum und die Kinder präsentieren stolz ihre selbst gebastelten und leuchtenden Laternen“, so Vollmer.

Dieses Jahr läuft das Martinsfest nicht wie gewohnt statt: Die Kita feiert erstmalig gemeinsam mit dem Spielmannszug der St.- Sebastianus-Schützenbruderschaft Richrath. „Er begleitet uns als musikalische Unterstützung“, berichtet Julia Balg.