Wir gratulieren : Langenfelder Kita gewinnt Wettbewerb der Evonik-Kinderuni

Essen/Langenfeld Große Party für kleine Forscher: Der Hauptpreis geht an das Inklusive Familienzentrum. Gefeiert wurde das jetzt in Essen.

Eine zaubernde Clownin, ein großes, grünes Monster mit orangefarbener Kappe und rund 100 Nachwuchsforscher haben am Dienstag in Essen den Abschluss der diesjährigen Evonik Kinderuni gefeiert. Besonders freuen konnte sich das Städtische Inklusive Familienzentrum Langenfeld, das mit einem bunt gestalteten Elementartisch den Hauptpreis gewann. Dafür gab es nicht nur 2000 Euro und eine Urkunde, sondern die Kinder konnten auch gleich nach dem Fest noch zwei Mini-Experimente mit Evonik-Mitarbeitern durchführen. „Wir waren alle sehr aufgeregt“, sagte Gruppenleiterin Rebecca Verboket, „aber jetzt ist die Freude natürlich riesig.“

Wie fast 950 andere Kindergärten und Grundschulen war die Langenfelder Kita im April zum Forschungslabor geworden. Ein neuer Rekord: Noch nie zuvor hatten sich so viele Institutionen an der Aktion von Evonik und Rheinischer Post beteiligt. Insgesamt zehn Anleitungen für naturkundliche Experimente waren über drei Wochen hinweg in der Zeitung abgedruckt. Diese konnten die Mädchen und Jungen dann gemeinsam mit ihren Erziehern, Lehrern und Eltern nachvollziehen.