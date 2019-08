Außerdem 2000 Euro Prämie : Kita gewinnt Experimente bei Kinderuni

Thomas Wergen (m.) von Evonik stellte mit den Richrather Kindern ein Parfüm her. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Einrichtung vom Götscher Weg setzte sich beim Evonik-Wettbewerb als einer von 950 Bewerbern durch.

Sieben Kinder sitzen mit Thomas Wergen von der Evonik-Werksfeuerwehr an einem Tisch und kreieren ein Lavendelparfüm. Mit Begeisterung helfen die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren bei der Herstellung. „Ich möchte mein Parfüm auf die Hand machen“, sagt Max (5) und öffnet währenddessen das Parfümfläschchen.

In der Städtischen Kindertageseinrichtung Götscher Weg in Langenfeld hat Wergen am Mittwoch zusammen mit 18 Kindern chemische Experimente gemacht: „Ich helfe dabei, Kinder aus Kitas und Grundschulen für naturwissenschaftliche Fächer zu begeistern. Mit drei Kindergruppen habe ich jeweils ein Lavendelparfüm hergestellt, den Umgang mit einer Pipette gezeigt und ihnen Superabsorber sowie Magnete erklärt“, berichtet er. Wergen bringt Kindern naturwissenschaftliche Zusammenhänge ehrenamtlich innerhalb der „Young Spirit Aktion“ von Evonik näher, bei der verschiedene Paten des Unternehmens gemeinsam mit Kindern chemische Versuche machen: „Mir war es wichtig, dass sich die Kinder aus den drei Gruppen etwas zu erzählen haben. Deshalb habe ich jeder Gruppe auch etwas anderes gezeigt und erklärt“, betont Wergen.