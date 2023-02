Langenfeld Pro Talis Kita hat jetzt sieben Gruppen

(og) Mit Beginn des neuen Jahres wurde in der Kindertageseinrichtung Geranienweg in Berghausen das Betreuungsangebot um eine weitere Gruppe erweitert. Damit können nun über 120 Kinder in sieben Gruppen betreut werden. Die siebte Gruppe wurde im ehemaligen Gebäude des benachbarten Seniorenzentrums „Pro Talis“ eingerichtet. Dort hatte der private Träger im Sommer des vergangenen Jahres eine Großtagespflegestelle für bis zu neun Kindern aufgegeben. Die Räume sind nun Dependance der 2019 eröffneten Kindertageseinrichtung der Stadt Langenfeld in direkter Nachbarschaft.